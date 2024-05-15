الأحوال توضح حول تغيير مكان الإقامة لإعداد جداول الانتخاب

الوكيل الإخباري

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- أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، أن وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات تعملان على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتغيير مكان الإقامة، وذلك لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري للانتخاب وفقا لأحكام الدستور والقانون.وقال العموش اليوم الأربعاء، إن قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، أوكل للدائرة وبالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب، مهمة إعداد جداول الناخبين وفقا لمكان إقامة الناخب باعتبار (مكان الإقامة) هو السند والأساس القانوني في إعداد جداول الناخبين.وبين أن مكان الإقامة هو المكان المثبت في سجلات وقيود دائرة الأحوال المدنية والجوازات.وأكد العموش جاهزية الدائرة في المركز الرئيس والمحافظات، لاستقبال الطلبات المتعلقة بتغيير مكان الإقامة.