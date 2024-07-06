"الأراضي" تلتقي مستثمرين في قطاع الإسكان

الوكيل الإخباري - عقدت دائرة الأراضي والمساحة اليوم السبت، جلسة حوارية مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان في مقر الجمعية.

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وبحثت الجلسة التي حضرها عدد من المستثمرين وافتتحها مدير عام الدائرة الدكتور أحمد العموش، سبل تعزيز التعاون وقضايا تهم قطاع الإسكان والإجراءات التي تحفز القطاع العقاري وإطلاع المستثمرين على آخر المستجدات والتطورات، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجههم والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم لدراستها بشكل فوري.



وقال العموش، إن الدائرة تسير بخُطى ثابتة نحو التميز في تقديم خدماتها، وإن الإنجازات الأخيرة لم تكن من الممكن أن تتحقق لولا تضافر الجهود بين الدائرة والشركاء من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن خدمات الدائرة تقدم إلكترونيا ضمن خطتها التنفيذية للتحول الإلكتروني والتي بدأ العمل بها قبل عام وكانت نتيجتها إطلاق 32 خدمة إلكترونية وفرت الوقت والجهد على متلقي الخدمة وقلصت عدد مراجعي الدائرة بنسبة 62 بالمئة.



وأضاف أن الدائرة قلصت معاملات المستثمرين ومدد إنجازها من خلال تطوير نظام إلكتروني يمكن المستثمر من إنجاز معاملاته إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.



بدوره، ثمن رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس ماجد غوشة وأعضاء الجمعية مبادرات الدائرة، معربا عن شكره للاستجابة الفورية لمطالب المستثمرين.