السبت 06-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يهنئ مناسبة رأس السنة الهجرية

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة.. شهداء وجرحى باستهداف مدرسة في مخيم النصيرات

إغلاق طريق الفيصلية في مأدبا لإعادة تأهيله

الأردن.. الحبس من ثلاثة أشهر وحتى 10 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 1000 دينار لمرتكب هذه المخالفة

مجلس الأوقاف يعلق على منع المصلين من دخول الأقصى

تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل شحادة

جنرال إسرائيلي سابق يحذر من التورط برفح

معاريف: حماس صاحبة السيادة ولا بديل لها بغزة

متحدث عسكري إسرائيلي سابق: نتنياهو قادنا لهزيمة

السبت، 06-07-2024 09:22 م

"الأراضي" تلتقي مستثمرين في قطاع الإسكان

images (2)


الوكيل الإخباري - عقدت دائرة الأراضي والمساحة اليوم السبت، جلسة حوارية مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان في مقر الجمعية.

اضافة اعلان


وبحثت الجلسة التي حضرها عدد من المستثمرين وافتتحها مدير عام الدائرة الدكتور أحمد العموش، سبل تعزيز التعاون وقضايا تهم قطاع الإسكان والإجراءات التي تحفز القطاع العقاري وإطلاع المستثمرين على آخر المستجدات والتطورات، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجههم والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم لدراستها بشكل فوري.


وقال العموش، إن الدائرة تسير بخُطى ثابتة نحو التميز في تقديم خدماتها، وإن الإنجازات الأخيرة لم تكن من الممكن أن تتحقق لولا تضافر الجهود بين الدائرة والشركاء من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن خدمات الدائرة تقدم إلكترونيا ضمن خطتها التنفيذية للتحول الإلكتروني والتي بدأ العمل بها قبل عام وكانت نتيجتها إطلاق 32 خدمة إلكترونية وفرت الوقت والجهد على متلقي الخدمة وقلصت عدد مراجعي الدائرة بنسبة 62 بالمئة.


وأضاف أن الدائرة قلصت معاملات المستثمرين ومدد إنجازها من خلال تطوير نظام إلكتروني يمكن المستثمر من إنجاز معاملاته إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.


بدوره، ثمن رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس ماجد غوشة وأعضاء الجمعية مبادرات الدائرة، معربا عن شكره للاستجابة الفورية لمطالب المستثمرين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
484649_1_1673962274

الملك يهنئ مناسبة رأس السنة الهجرية

1720283381226

جلسة حوارية حول تحديات المشاريع الشبابية في الكرك

559967

إغلاق طريق الفيصلية في مأدبا لإعادة تأهيله

60496_20_1695657155

الأردن.. الحبس من ثلاثة أشهر وحتى 10 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 1000 دينار لمرتكب هذه المخالفة

WhatsApp Image 2024-07-06 at 5.52.59 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل شحادة

WhatsApp Image 2024-07-06 at 5.13.47 PM

الهجرة النبوية.. نقطة تحول تاريخية ومنارة للإسلام لنشر رسالته إلى العالم

أخبار متعلقة
484649_1_1673962274

الملك يهنئ مناسبة رأس السنة الهجرية

1719755788092

بيان صادر عن دائرة الأراضي والمساحة

73320459_902800330106823_4893040297967091712_n

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي البطيخي والحسبان والحياري

570454_5_1717935112

القضاء يكسر ظهر الفساد ويحكم باستعادة ملياري دينار للخزينة من 1326 فاسداً

620246212123281521234

بيان صحفي صادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات

1717860647633

العقبة.. تطور ملحوظ في جميع القطاعات