الأراضي والمساحة: إيعاز بالتحقيق بشكوى مواطن وردت عبر برنامج الوكيل

الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة ، طلال الزبن انه تم متابعة موضوع الشكوى لمواطن تواصل مع "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" صباح الثلاثاء، تتعلق بخطأ ارتكبه أحد موظفي الدائرة تسببت بخسارة أرض تصل قيمتها نحو 70 ألف دينار (أنقر هنا)

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وبين الزبن ردا على ما ورد أنه تمّ السير بإجراءات معاملات انتقال الملكية من المتوفي للورثة ، لافتا أن ذلك يتم من خلال مراحل عدة ويتطلب إنجازها مراجعة أكثر من دائرة حكومية .

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق بإيعاز من المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة ، للتحقيق بموضوع الشكوى، للوقوف على ملابسات ذلك ، منوها أنه فور الحصول على معلومات سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من التحقيق.

وأضاف الزبن " طالما كانت ملاحظاتكم وملاحظات المواطنين ومتابعاتهم محط اهتمام وتقدير دائرة الأراضي والمساحة وجميع كوادرها على امتداد الوطن من شماله إلى جنوبه ونقدر عاليا الملاحظات الراصدة لمواطن الخلل أيضا، والطامحة للارتقاء بمستوى خدمتهم".

ومن جهته تعهّد الإعلامي محمد الوكيل أن يتم متابعة المشكلة ، والوقوف على حيثياتها ، لاسترجاع الأرض .