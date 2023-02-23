الأراضي والمساحة: ارتفاع حجم التداول بسوق العقار 45% خلال كانون الثاني الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفع حجم التداول في سوق العقار 45% خلال كانون الثاني الماضي.

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وكشفت تقرير دائرة الأراضي والمساحة أن أكثر بيوعات الأراضي في المملكة بالشهر الأول من العام الحالي، في محافظة معان وتحديدا في قرية موقع أم مجحرة/ حوض الدمانية بعدد (50) قطعة أرض.



وبحسب التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، جاء بالمرتبة الثانية بتمركز بيوعات الأراضي للشهر الأول من العام الحالي، في العاصمة عمان، وتحديدا غب قرية عمان - حوض المدينة، ثم جنوب عمان بقرية نتل حوض أم السمسم بعدد(41) قطعة في كلٍ منهما، ثم في عمان مجدداً / قرية عمان/ حوض أم صويوينه الوسطى بعدد(40) قطعة أرض.



وأظهر التقرير ارتفاع حجم التداول في سوق العقار الأردني 45% بالشهر الأول من عام 2023 مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بحيث بلغ حجم التداول 499 مليون دينار.



وارتفعت مبيعات الشقق بمختلف المساحات بنسبة 23% في الشهر الأول من 2023، بحيث جاءت الشقق كبيرة الحجم الأكثر طلبا في الشهر الأول من العام الحالي.



أما بالنسبة لبيوعات الشقق، فقد تمركزت في شرق عمان/ قرية النويجيس/ حوض الرواق بعدد (56) شقة، تلاها في شمال عمان/ قرية ياجوز/ حوض أم حليليفة، وفي الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (48) شقة في كلٍ منهما، ثم في غرب عمان/ قرية وادي السير/ حوض دير غبار وشرق عمان مجدداً/ قرية طبربور/ حوض المياله بعدد (39) شقة في كل منهما ، ثم في غرب عمان مجدداً/ قرية وادي السير/ حوض خربة الصويفية بعدد (38) شقة، عوداً إلى شرق عمان/ قرية النويجيس/ حوض خنيفسة بعدد (37) شقة، تلتها عمان/ قرية عمان/ حوض الشميساني بعدد (35) شقة، ثم شرق عمان/ قرية طبربور مجدداً/ حوض حويجر بعدد (34) شقة.



وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 نحو 24.416 مليون دينار، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%61) مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا الشهر قد بلغت 8.189 مليون دينار، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%14) مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق 32.602 مليون دينار، بارتفاعٍ بلغت نسبته 46% مقارنةً بنظيرتها من العام السابق.



وارتفع عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر كانون الثاني من بنسبة 25% ليصل إلى 238 عقارا مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، منها (158) شقةً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%30) مقارنةً بنظيرتها من العام السابق، و(80) قطعة أرض، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%16) مقارنةً بنظيرتها من العام السابق.