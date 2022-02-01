الثلاثاء 01-02-2022
الوكيل الاخباري

اعتبارا من اليوم في السعودية.. الجرعة التنشيطية شرط المحصن لفئة محددة

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بعد خطوة من غازبروم الروسية

ماذا سيحدث إذا تخلت الدول الغنية عن نصف لقاحات كوفيد-19؟

ميتا تضيف صورة رمزية ثلاثية الأبعاد إلى قصص إنستغرام

مصدر حكومي يؤكد: لن نلجأ لإلغاء الإجراءات الصحية أسوة ببعض الدول الأوروبية

البطالة في منطقة اليورو تسجل أدنى مستوى منذ 1998

مركز فيكتور يعلن توريد لقاح إيبي فاك كورونا إلى الخارج

كورونا في روسيا.. 125 ألف إصابة جديدة وسط تباطؤ وتيرة تفشي الوباء

مهيدات: خفض اسعار 20 دواء خاص بكورونا واجازة 10 لقاحات في الأردن

179 ألف طالب تلقى لقاح كورونا حتى الآن

الثلاثاء، 01-02-2022 02:47 م

الأردنية الأولى محليا والتاسعة عربيا وفق تصنيف الويبوميتركس

الجامعة-الأردنية


الوكيل الإخباري - حلت الجامعة الأردنية في المرتبة الأولى محليا والتاسعة عربيا، بحسب تصنيف الويبوميتركس لتصنيف الجامعات الذي صدر في شهر كانون الثاني من العام الجاري.

اضافة اعلان


وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الجامعة حلت في المرتبة 903 ضمن أفضل الجامعات في العالم حسب هذا التصنيف، لتميز موقعها الإلكتروني من حيث حجم المحتوى وغناه، إضافة للروابط الخارجية المتوفرة على الموقع والأبحاث العلمية التي ينتجها باحثوها.

 

وأضاف أن ترتيب الويبوميتركس يهدف إلى تعزيز الوصول المفتوح إلى المعرفة التي تنتجها الجامعة مركزة على النوعية وكمية محتويات الموقع الإلكتروني للجامعة.

 

يشار إلى أن تصنيف الويبوميتركس للجامعات، والمعروف أيضًا باسم تصنيف الويب للجامعات ينشر بواسطة (سيبرميتركس لاب Cybermetrics Lab)، وهي مجموعة بحثية تابعة للمجلس الوطني الإسباني للبحوث ومقرها مدريد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
اختفاء-

توضيح من الصحة حول فحوصات كورونا السريعة

1643712890237

النجار تزور منتدى الرواد الكبار

1549466943_317_106534_2dbda5c8b1e7946fffe2ec78645156fb-1-1

تعديلات على قرار شطب واستبدال مركبات "الهايبرد"

1202231194449753801554

ضبط شخص من جنسية عربية سرق عامل توصيل وأحرق مركبته في عمّان

251777553_249502313883722_4733189167403467899_n

ورشة حول التطوير المهني التمريضي لغايات تجديد الترخيص

الخصاونة

الخصاونة ينعى الوزير الاسبق الدكتور محمد الحموري

أخبار متعلقة
IMG_3823

الهطول المطري.. رأس منيف الأعلى و محافظات الجنوب بلا امطار

الجامعة-الأردنية

الأردنية تعلن مواعيد الامتحانات المؤجلة بسبب المنخفض

12022206176559413021

المنخفض الجوي يرفع الموسم المطري من 1 -6%

السياحة-في-العقبة-1

العقبة تشارك بمعرض سوق السفر العالمي في مدريد

Untitled-1-208

تعليق دوام الجامعة الأردنية بدءا من الساعة الثالثة عصرا

imgid201891_1

جامعات حكومية تؤخر دوامها الثلاثاء - أسماء