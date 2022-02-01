الأردنية الأولى محليا والتاسعة عربيا وفق تصنيف الويبوميتركس

الوكيل الإخباري - حلت الجامعة الأردنية في المرتبة الأولى محليا والتاسعة عربيا، بحسب تصنيف الويبوميتركس لتصنيف الجامعات الذي صدر في شهر كانون الثاني من العام الجاري.

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وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الجامعة حلت في المرتبة 903 ضمن أفضل الجامعات في العالم حسب هذا التصنيف، لتميز موقعها الإلكتروني من حيث حجم المحتوى وغناه، إضافة للروابط الخارجية المتوفرة على الموقع والأبحاث العلمية التي ينتجها باحثوها.

وأضاف أن ترتيب الويبوميتركس يهدف إلى تعزيز الوصول المفتوح إلى المعرفة التي تنتجها الجامعة مركزة على النوعية وكمية محتويات الموقع الإلكتروني للجامعة.

يشار إلى أن تصنيف الويبوميتركس للجامعات، والمعروف أيضًا باسم تصنيف الويب للجامعات ينشر بواسطة (سيبرميتركس لاب Cybermetrics Lab)، وهي مجموعة بحثية تابعة للمجلس الوطني الإسباني للبحوث ومقرها مدريد.