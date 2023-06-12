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"الأردنية السعودية" للنقل البري توصي باستكمال الربط التقني الجمركي

الإثنين، 12-06-2023 02:42 م

"الأردنية السعودية" للنقل البري توصي باستكمال الربط التقني الجمركي

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الوكيل الإخباري- أوصت اللجنة الفنية الأردنية السعودية المشتركة للنقل البري في ختام اجتماعاتها اليوم الاثنين بالتقيد بالاشتراطات الفنية لرفع مستوى السلامة على الطرق، ومتابعة واستكمال مشروع الربط التقني للعمل الجمركي.

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وكانت اجتماعات اللجنة بدأت في عمان أمس برئاسة أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني عن الجانب الأردني، ونائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع التنظيم، المهندس فواز بن زنعاف السهلي عن الجانب السعودي.


وبحسب بيان للوزارة اليوم؛ اتفق الجانبان خلال الاجتماعات على ترجمة المباحثات حول مختلف الموضوعات وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من مجالات قطاع النقل البري المتعلقة بالبضائع والركاب، وبما يسهم في تسهيل الإجراءات لخدمة المصالح المشتركة، ويسهل حركة النقل البري ويعزز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

 




 

 


 

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