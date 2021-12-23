الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية تعيّن مديرها العام

الوكيل الإخباري

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- قرر مجلس إدارة الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، في اجتماع عقده الخميس، بحضور وزيرا الزراعة في كلا البلدين، تعيين مدير عام جديد للشركة.وقالت وزارة الزراعة، في بيان صحفي، إن قرار التعيين تم بموجب الإجراءات المتبعة لاختيار المدير العام ووفق أعلى مستويات الشفافية، مبينة أن الإجراءات بدأت بالإعلان عن توفر الشاغر عبر الصحف الرسمية والمواقع الإلكترونية المتخصصة في كلا البلدين، تقدم على إثرها 92 طلبا لهذه الوظيفة.واضافت أنه تم دراسة جميع الطلبات المقدمة وتقييمها وفقا للشروط المرجعية، من قبل لجنة استشارية فنية متخصصة من كلا الجانبين، موضحة أن اللجنة عملت على إعداد قائمة تصاعدية للمتقدمين وفق الشروط والترتيب وحسب الخبرات، ضمانا للمصداقية والشفافية والحياد في الاختيار.وضمت اللجنة، التي شكلها مجلس إدارة الشركة، عددا من الوزراء السابقين، والخبراء في التسويق من كلا البلدين، وأوصت بعد دراسة جميع الطلبات بتعيين أحد المترشحين مديرا عاما للشركة لمدة عام وحسب قانون العمل الأردني.يذكر أن الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية انطلقت بداية العام 2021، برأسمال بلغ 18 مليون دينار مناصفة بين البلدين الشقيقين، وتدار من قبل مجلس إدارة مشترك، وتم تسجيلها بموجب الإجراءات الرسمية المتبعة لدى الجانبين.وعقدت الشركة عددا من الاجتماعات لمجلس إدارتها في عمان ورام الله، ووضعت آليات عملها وفقا لخارطة زمنية واضحه شملت 3 مراحل.وجرى في المرحلة الأولى تجهيز إدارات الشركة في كلا البلدين، وإيجاد نقاط بيع داخل وخارج الإقليم، فيما جرى في المرحلة الثانية إيجاد مراكز للتعبئة والتدريج، تلا ذلك العمل ضمن المرحلة الثالثة على تنظيم نقل المنتجات الزراعية جوا إلى نقاط البيع المباشرة.