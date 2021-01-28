الأردنية : امتحان الكفاية الخميس المقبل

الوكيل الاخباري -
أعلنت كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية موعد امتحان الكفاية في اللغة العربية لطلبة الماجستير والدكتوراه يوم الخميس المقبل الساعة الواحدة ظهرا، وذلك بفرعي الجامعة في عمان والعقبة.اضافة اعلان
ودعت الكلية في بيان اليوم الخميس، الطلبة الراغبين بالتقدم للامتحان تثبيت الموعد إلكترونياً بعد دفع الرسوم البالغة 10 دنانير في الدائرة المالية في وحدة القبول والتسجيل، علماً أن آخر موعد للدفع هو العاشر من شباط المقبل.
وبينت أنه يمكن التواصل على البريد الإلكتروني التالي ([email protected]
)، وضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بربع ساعة وإحضار اثبات الشخصية، وإحضار كتاب من عمادة شؤون الطلبة باسم الطالب الذي سيرافق طلبة الاحتياجات الخاصة شرط أن لا يكون طالب دراسات عليا.
وأكدت أنه لن يسمح بدخول أي طالب إلى قاعة الامتحان ما لم يؤكد حجزه مسبقاً وفقاً للتاريخ المذكور أعلاه.