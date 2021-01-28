الخميس 28-01-2021
الوكيل الاخباري

الأردنية : امتحان الكفاية الخميس المقبل

التربية للوكيل: رابط دوام الطلبة متاح حتى بداية الفصل الدراسي

لماذا ارتفعت أسعار بطاقات الشحن الخلوية بالاردن ؟

وزير العمل يكشف عن فرص عمل جديدة للاردنيين

النعيمي: لا عطلة صيفيّة هذا العام ... خبر غير صحيح

البنك المركزي : البنوك ملتزمة بتأجيل اقساط القروض

تعميم من وزارة التربية بشأن الدوام بالمدارس اعتباراً من الاحد

الملك : جائحة كورونا دقت ناقوس الخطر

الملك يشارك في اجتماع أجندة دافوس اليوم

أسعار الذهب الخميس 28/1/2021

الخميس، 28-01-2021 04:09 م

الأردنية : امتحان الكفاية الخميس المقبل

1202124131016318153737


الوكيل الاخباري - أعلنت كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية موعد امتحان الكفاية في اللغة العربية لطلبة الماجستير والدكتوراه يوم الخميس المقبل الساعة الواحدة ظهرا، وذلك بفرعي الجامعة في عمان والعقبة.
اضافة اعلان

ودعت الكلية في بيان اليوم الخميس، الطلبة الراغبين بالتقدم للامتحان تثبيت الموعد إلكترونياً بعد دفع الرسوم البالغة 10 دنانير في الدائرة المالية في وحدة القبول والتسجيل، علماً أن آخر موعد للدفع هو العاشر من شباط المقبل.

وبينت أنه يمكن التواصل على البريد الإلكتروني التالي ([email protected])، وضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بربع ساعة وإحضار اثبات الشخصية، وإحضار كتاب من عمادة شؤون الطلبة باسم الطالب الذي سيرافق طلبة الاحتياجات الخاصة شرط أن لا يكون طالب دراسات عليا.

وأكدت أنه لن يسمح بدخول أي طالب إلى قاعة الامتحان ما لم يؤكد حجزه مسبقاً وفقاً للتاريخ المذكور أعلاه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
التربية

التربية للوكيل: رابط دوام الطلبة متاح حتى بداية الفصل الدراسي

720191617128282339183

لماذا ارتفعت أسعار بطاقات الشحن الخلوية بالاردن ؟

120212520160253600342

وزير العمل يكشف عن فرص عمل جديدة للاردنيين

1202127213924649070326

النعيمي: لا عطلة صيفيّة هذا العام ... خبر غير صحيح

122020215582351326326

البنك المركزي : البنوك ملتزمة بتأجيل اقساط القروض

unnamed

مصدر حكومي : لا اجراءات جديدة مع سوريا حول سد الوحدة

أخبار متعلقة
12202028221321931535985

الجامعة الأردنية تبدأ بصرف مستحقات طلبتها المتميزين اليوم