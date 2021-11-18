الخميس 18-11-2021
الوكيل الاخباري

مياه اليرموك تؤكد استعدادها للمنخفض الجوي المتوقع

الأردن الثاني عربياً في مؤشر أكثر الدول أماناً والسادس عشر دولياً

الأردنية تؤجل تخريج طلبتها الى نهاية الاسبوع المقبل

موعد النطق بحكم قضية مستشفى السلط 5 كانون الأول

الأمن : حريق على حدود الأردن والأراضي المحتلة

إضاءة خزنة البترا لدعم مرضى السرطان

لجنة الاوبئة: الإصابات في المدارس مقارنة بعدد الطلبة ليست مرتفعة

أمير ويلز يلقي أبياتا من قصيدة أردنية في ختام زيارته للمملكة

وفاة و8 إصابات بحادث سير في إربد أمس

196 مليون دينار قيمة بيوعات الشقق والأراضي لغير الأردنيين

الخميس، 18-11-2021 11:16 ص

الأردنية تؤجل تخريج طلبتها الى نهاية الاسبوع المقبل

11202117211117173205857


الوكيل الإخباري- أعلنت الجامعة الأردنية تأجيل حفلات تخرج الطلبة التي كانت مقررة ايام الجمعة والسبت والأحد، إلى نهاية الاسبوع المقبل، بسبب الظروف الجوية المتوقعة.اضافة اعلان


ووفق إعلان الجامعة يؤجل التخريج الذي كان مقررا يوم غد الجمعة الى الاربعاء المقبل، وحفل التخريج الذي كان مقررا يوم السبت الى الخميس المقبل، والتخريج الذي كان مقررا السبت الى الجمعة.

ووفق برنامج الحفل، يخرج يوم الاربعاء طلبة كليات الأعمال والأمير الحسين للدراسات الدولية والفنون والتصميم، فيما يخرج يوم الخميس طلبة كليات العلوم والزراعة، ويخرج يوم الجمعة طلبة كليات الطب وطب الاسنان والدبلوم العالي والدراسات العليا مركز دراسات المرأة.

ومن المتوقع أن تتأثر المملكة أيام الجمعة والسبت والأحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تشهد خلالها زخات مطرية رعدية وتكون غزيرة احيانا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202130175356562886243

مياه اليرموك تؤكد استعدادها للمنخفض الجوي المتوقع

الاردن اولا

الأردن الثاني عربياً في مؤشر أكثر الدول أماناً والسادس عشر دولياً

Ids9mYmu-679x430-1

موعد النطق بحكم قضية مستشفى السلط 5 كانون الأول

خزنة

إضاءة خزنة البترا لدعم مرضى السرطان

1020211884954860839901

لجنة الاوبئة: الإصابات في المدارس مقارنة بعدد الطلبة ليست مرتفعة

تشارلز-3

أمير ويلز يلقي أبياتا من قصيدة أردنية في ختام زيارته للمملكة

أخبار متعلقة
11202116124110908201559

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

920214124117718376135

الأردنية: تحويل بعض المحاضرات للتعليم عن بعد لاستخدام قاعاتها بالامتحانات

_116867257_hi065587233

عبيدات: متلقو مطعوم سينوفارم عليهم اخذ الجرعة الثالثة

1020211294352664043125

التعليم العالي: حفلات التخرج مستمرة واقتصارها على الطلاب فقط

1120211091953439941859

انسحاب طلبة أردنيين من مؤتمر للمنح الدراسية

619111ecb3411

الجامعة الأردنية تخرج الفوج الـ56 بعد عامين من الانقطاع