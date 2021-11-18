الأردنية تؤجل تخريج طلبتها الى نهاية الاسبوع المقبل

الوكيل الإخباري-

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أعلنت الجامعة الأردنية تأجيل حفلات تخرج الطلبة التي كانت مقررة ايام الجمعة والسبت والأحد، إلى نهاية الاسبوع المقبل، بسبب الظروف الجوية المتوقعة.ووفق إعلان الجامعة يؤجل التخريج الذي كان مقررا يوم غد الجمعة الى الاربعاء المقبل، وحفل التخريج الذي كان مقررا يوم السبت الى الخميس المقبل، والتخريج الذي كان مقررا السبت الى الجمعة.ووفق برنامج الحفل، يخرج يوم الاربعاء طلبة كليات الأعمال والأمير الحسين للدراسات الدولية والفنون والتصميم، فيما يخرج يوم الخميس طلبة كليات العلوم والزراعة، ويخرج يوم الجمعة طلبة كليات الطب وطب الاسنان والدبلوم العالي والدراسات العليا مركز دراسات المرأة.ومن المتوقع أن تتأثر المملكة أيام الجمعة والسبت والأحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تشهد خلالها زخات مطرية رعدية وتكون غزيرة احيانا.