الثلاثاء 01-06-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 01-06-2021 07:45 م

الأردنية تحقق ترتيبا عالميا متقدما في ثلاثة حقول

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 الوكيل الاخباري - أحرزت الجامعة الأردنية مرتبة أفضل جامعة في الأردن، بعد أن حققت ترتيبا عالميا متقدما في ثلاثة حقول هي طب الأسنان، التمريض، هندسة علم الحاسوب، وفقا للتصنيف العالمي للحقول الأكاديمية لعام 2021 "شنغهاي".
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وتقدّم حقل هندسة علم الحاسوب، ضمن التصنيف إلى المرتبة الأولى محلياً، وضمن الفئة 201-300 عالمياً، مقارنة بالعام الماضي حيث جاءت ضمن الفئة 301 – 400، كما حافظ تخصص التمريض، على مرتبته الأولى محلياً وضمن الفئة 151-200عالمياً، فيما حافظ تخصص طب الأسنان على مرتبته العالمية ضمن الفئة 201-300. 

 




 

 


 

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