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الأربعاء، 17-11-2021 02:34 م

الأردنية: تحويل بعض المحاضرات للتعليم عن بعد لاستخدام قاعاتها بالامتحانات

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الوكيل الاخباري - قررت الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء، تحويل محاضرات بعض المساقات الوجاهية للتعليم عن بعد؛ لغاية استخدام القاعات التدريسية للامتحانات، التي ستقام جميعها وجاهيا.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور نذير عبيدات لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، إنه لا صحة لما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما يخص تحويل التعليم في الجامعة إلى التعليم عن بعد بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف عبيدات أن هذا القرار جاء كون جميع الامتحانات ستكون وجاهية، سواء أكانت المساقات تعطى داخل الحرم الجامعي أو عبر تقنيات الاتصال المرئي، وذلك لرفع قدرة الطاقة الاستيعابية للقاعات، ولا سيما ضرورة مراعاة التباعد الجسدي بين الطلبة.

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