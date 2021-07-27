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الثلاثاء، 27-07-2021 12:16 ص

الأردنية: تحويل منطقة الرامة لأراض زراعية منتجة

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الوكيل الاخباري - استطاعت دائرة المحطات الزراعية في الجامعة الأردنية أن تحول أراضي منطقة الرامة الجرداء في الشونة الجنوبية، والبالغ مساحتها خمسون دونما إلى أراض زراعية منتجة بعد أن كانت أرضا غير مستغلة بشكل فعلي لما يقارب العشر سنوات.اضافة اعلان


وقال مدير الدائرة المهندس رائد الختالين في بيان،الاثنين، إن محطة الرامة الزراعية التي أنشئت عام 2004 على مساحة تقدر بخمسين دونما، جرى استغلالها بشكل حقيقي، بزراعة حمضيات متنوعة بمقدار ألف غرسة من البوملي والجريب فروت والبرتقال والليمون، وأنه من المتوقع أن يُحصد إنتاجها مع نهاية العام الحالي وخلال العام المقبل.

 




 

 


 

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