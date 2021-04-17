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الأردنية تستحدث برنامج الدبلوم المهني في العلاج بالفنون

السبت، 17-04-2021 03:31 م

الأردنية تستحدث برنامج الدبلوم المهني في العلاج بالفنون

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الوكيل الاخباري - وافق مجلس أمناء الجامعة الأردنية على استحداث برنامج الدبلوم المهني في العلاج بالفنون بكلية الفنون والتصميم بداية العام الجامعي 2021-2022.
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وأوضحت الجامعة في بيان، اليوم السبت، أن البرنامج يشتمل على العلاج بالموسيقى والدراما والفنون البصرية مثل الرسم والنحت والتشكيل الخزفي.

وأضاف البيان أن كلية الفنون والتصميم عملت مع كليتي الطب وعلوم التأهيل ومشروع الاتحاد الأوروبي (إيراسموس بلس) لإدراج البرنامج ضمن البرامج الأكاديمية في الجامعة، بانتظار الإعلان لاحقاً عن آلية التسجيل.

وسيقبل في البرنامج الطلبة الذين أنهوا درجة البكالوريوس في تخصصات الفنون والطب وعلوم التأهيل والتمريض وعلم النفس التربوي، أما التخصصات الأخرى فسيجري قبولها وفقا للشواغر المتوفرة في كل عام.

 




 

 


 

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