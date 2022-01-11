الأردنية تطلق حملة للتوعية بأهمية تلقي اللقاح ضد كورونا

الوكيل الاخباري - أطلقت الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، حملة للتوعية الصحية بأهمية اتباع إجراءات السلامة وتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.



وأكد رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، خلال رعايته إطلاق الحملة التي نظمها مركز تنمية وخدمة المجتمع بالجامعة، أن الطريق الأفضل للتصدي لفيروس كورونا والقضاء عليه والوصول إلى حياة آمنة خالية منه هو الإسراع في تلقي اللقاح، مشيرا إلى أن إجراءات السلامة العامة تُعدّ احدى وسائل الحماية من الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته.

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