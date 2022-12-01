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الخميس، 01-12-2022 05:16 م

الأردنية تعلن نتائج الانتساب للأندية الطلابية

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الوكيل الاخباري - أعلنت الجامعة الأردنية، اليوم الخميس، نتائج الانتساب للأندية الطلابية التي جرت فيها على مدار أسبوعين.

وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة، الدكتور إسماعيل الزيود، في بيان، إن إجراءات الانتساب تمت في أجواء تنافسية وفق أسس مهنية وموضوعية، ما عكس رقي الطلبة في ممارساتهم الديمقراطية.

وأضاف أن الجامعة حرصت على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لإجراءات انتساب 6 الآف طالب وطالبة، وتطبيق القوانين الناظمة، ما أفرز نتائج حازت على قبول الجميع.

وبيّن أن ضمان الجامعة لممارسة الديمقراطية بأدق صورها يعزز تجربة الطلبة في حياة جامعية متنوعة وثرية تصقل شخصياتهم؛ ليكونوا بُناة للوطن وحماة لمؤسساته ومقدراته، تطبيقًا للرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية الرامية إلى إشراك طلبة الجامعات في العملية الحزبية.

وأشار إلى أنَّ عمادة شؤون الطلبة أنجزت تنظيم الانتساب للأندية الطلابية، التي تنوعت بين أندية ثقافية وأدبية وعلمية بلغ عددها 14 ناديًا، وهي؛ نادي الخدمة العامة، نادي أصدقاء الشرطة، نادي البرمجة والذكاء الاصطناعي، نادي الصحافة والإعلام، نادي حقوق الإنسان، نادي البيئة والطاقة، نادي ريادة الأعمال، نادي التراث الأردني، نادي الصحة والتغذية، نادي الثقافة والفنون، النادي الطبي، نادي هواة الفلك، نادي شباب المستقبل، نادي هواة التصوير.

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