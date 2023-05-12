الأردنية تنظم اجتماعاً لفريق مشروع الإدارة المستدامة لمصادر المياه الجوفية

الوكيل الإخباري - نظمت الجامعة الأردنية، ممثلة بمركز المياه والطاقة والبيئة، الاجتماع السنوي لفريق عمل مشروع "الإدارة المستدامة لمصادر المياه الجوفية من خلال نمذجة البيانات"، المدعوم من الاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان



ووفق بيان الجامعة اليوم الجمعة، يضم الاجتماع 30 باحثاً من دول شرق المتوسط أعضاء المشروع من كل من (تركيا، إيطاليا وإسبانيا) بالإضافة للأردن ممثلة بالجامعة الأردنية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة.



ويهدف الاجتماع إلى التباحث في مستجدات سير عمل المشروع والذي انطلق في آذار 2020 ويستمر حتى شباط 2024، كما تخلل الاجتماع زيارة ميدانية لمنطقة دراسة المشروع، والمتمثلة بحوض الأزرق المائي والمحمية المائية في الأزرق.



من جانبه، أكد مدير مركز المياه والطاقة والبيئة- مدير الفريق الأردني الدكتور خلدون شطناوي، أهمية المشروع في دراسة المياه الجوفية، التي تعد مصدراً رئيسياً للتزويد المائي في الأردن، وأثر الضخ الجائر على استدامة موارد المياه والتشوهات الأرضية التي يتم قياسها من خلال صور الأقمار الصناعية ونمذجة مصادر المياه في مناطق الدراسة.



وشدد الدكتور شطناوي على أهمية الشراكات والتشبيك مع جامعات ومؤسسات عالمية في تبادل الخبرات والمعرفة، ولا سيما في قضايا التنمية المستدامة واستدامة مصادر المياه والتي تقع ضمن الأولويات الوطنية.