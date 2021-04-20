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الثلاثاء، 20-04-2021 06:17 م

الأردنية تنظم ندوة بعنوان شهر رمضان عمل وإحسان

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية بعنوان "شهر رمضان عمل وإحسان" تحدث فيها كل من أمين عام دائرة الإفتاء العام الدكتور أحمد الحسنات وعميد كلية الشريعة الدكتور عدنان العساف. 
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وقدم الحسنات خلال الندوة التي أدارها الدكتور باسل الشاعر نبذة حول أسس الصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن الصيام يربي مَلَكَة الإحسان عند الإنسان بجميع أشكاله التي تشمل الإحسان مع الله والإحسان مع الخلق وإحسان اللسان، وأن المرء لا بد أن يخرج من رمضان وهو يتمتع بهذه الملكة التي يصل المرء بثباتها إلى مرحلة التقوى.

 




 

 


 

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