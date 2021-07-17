الأردنية تنظم ندوة لاستخدامات الزيولايت في الزراعة



الوكيل الاخباري -

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نظمت دائرة المحطات الزراعية في الجامعة الأردنية، اليوم السبت، ندوة حوارية حول استخدامات الزيولايت في زراعة الخضراوات، قدمها مستشار البحث والتطوير في شركة الزيولايت الأخضر الزراعية المهندس محمد النعيمي، بحضور رئيس مجلس إدارتها فيصل العسلي ونخبة من المزارعين والمهندسين الزراعيين في منطقة وادي الأردن.وقال النعيمي، إن إضافة الزيولايت للتربة المتدهورة خاصة عند خلطه مع الأسمدة العضوية يعمل على إعادة بناء التربة من النواحي الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية، كما يزيد من قدرة التربة على دعم نمو النبات.