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الخميس، 03-02-2022 10:50 م

“الأردنية”: زيادة حوافز الموازي للعاملين (10-60) دينارا شهرياً ومديونية بـ15 مليون دينار

الجامعة-الأردنية


الوكيل الاخباري - قرر مجلس أمناء الجامعة الأردنية خلال جلسة عقدها الخميس برئاسة الأستاذ الدكتور عدنان بدران، وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، الموافقة على موازنة الجامعة للعام 2022، التي بلغ حجمها 121 مليون دينار، ركزت على النّفقات الرأسماليّة، لتصل إلى ما يزيد على 10.0 مليون دينار.

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وفي ضوء الخطّة الاستراتيجيّة لتنمية الموارد البشريّة وتحسين الظروف المعيشيّة لكوادر الجامعة، وافق المجلس على زيادة حوافز الموازي للهيئتين التدريسية والإدارية بين (10-60) دينارًا شهريًّا.


وأكد المجلسُ خلال نقاشه خطّةَ الجامعة للعام 2021/2022 على مجموعة من القضايا المحوريّة، منها: الإنفاق على البنية التحتيّة وتحديث شبكات الجامعة وصيانة الأجهزة والعلوّ بالمستوى التكنولوجي الذي تستخدمه بما يتّسق مع طموح كلّياتها في الحصول على الاعتمادات المحلّيّة والدّوليّة، وذلك لمواكبة تطلّعات الجامعة وتنفيذ خططها طويلة المدى والاستعداد لأيّ أزمة طارئة مشابهة لجائحة كورونا مُسبقًا، لتفادي التبعات المُحتملة لها.


وبحسب مشروع الموازنة انخفض العجز المُدوّر من سنوات سابقة (ما يُعرف بالمديونية) بواقع ثلاثة ملايين تقريبا مع نهاية عام 2021 ليصل إلى ما يقارب (15) مليون دينار.


أما فيما يتعلق بالإيفاد واستدامة عمل الجامعة؛ فوافق المجلس على زيادة مُخصّصات الإيفاد للمساهمة في رفد الكليات بدماء شابة جديدة من ذوي التخصصات الدقيقة لتلبية حاجات سوق العمل وفتح برامج جديدة تحافظ على استدامة موارد الجامعة البشرية والمالية.


ووافق المجلس كذلك على مشروع الموازنة العامة لمستشفى الجامعة الأردنية لعام 2022، والتي بلغت مُخصّصات تطوير وتحديث بنيته التحتية، خاصّةً المباني والأجهزة الطبية اللازمة لتوفير أفضل رعاية صحية للمرضى والمتردّدين عليه، حوالي 10 ملايين دينار أردني.


كما أظهرت البيانات رفد صندوق نهاية خدمة العاملين بالجامعة بمبلغ 5 ملايين دينار.

 

أما صندوق التأمين الصحي فقد خُصّص له مبلغ 5 ملايين دينار في ميزانية الجامعة لعام 2022.


أمّا بالنّسبة لفرع العقبة؛ فقد وافق مجلس الأمناء على منح ما يقارب مليون دينار دعمًا من الجامعة الأم لغايات إنشاء مبنى جديد لكلية التمريض بمساحة 10 آلاف متر مربع.

 




 

 


 

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