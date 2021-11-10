الأردنية فرع العقبة: أكثر من 80% من الطلبة تلقوا الجرعتين من لقاحات كورونا

الوكيل الاخباري- تلقى أكثر من 80 في المئة من طلبة الجامعة الأردنية الجرعتين الأولى والثانية من مطاعيم فيروس كورونا، وذلك وفقا لرئيس فرع الجامعة الأردنية في العقبة الدكتور عامر السلمان.

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وقال السلمان إن الجهود مستمرة لتصل نسبة متلقي المطعوم في الجامعة إلى 100 في المئة من خلال المركز الأول في جامعات الجنوب لتقلي مطعوم كورونا لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة، والذي أقيم بالتعاون مع وزارة الصحة.



وبين السلمان أن 95 في المئة من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية تلقوا الجرعتين من مطاعيم كورونا بالإضافة إلى فحص جميع العاملين في الجامعة والطلبة وذويهم، مؤكدا على ان الوضع الوبائي في الجامعة تحت السيطرة، باستثناء حالتين اكتشفت من خلال الفحص المخبري وتم تطبيق البروتوكول الصحي.



يذكر أن الجامعة الأردنية استقبلت خلال العام الحالي ضمن القبول الموحد والقبول المباشر 800 طالب وطالبة ليصل العدد الإجمالي لطلبة الأردنية في العقبة 2600 طالب وطالبة.

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