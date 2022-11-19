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السبت، 19-11-2022 11:31 ص

الأردنية للسكري تنظم يوما علميا ومسيرة توعوية في العقبة

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الوكيل الإخباري - نظمت الجمعية الأردنية للعناية بالسكري، اليوم السبت، اليوم العلمي الخامس، بالتعاون مع نقابة الأطباء فرع العقبة ومعان.

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وانطلقت فعاليات اليوم العلمي الذي أقيم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكري برعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت مندوبا عنه مفوض الشباب والريادة رمزي الكباريتي، وحضور مدير صحة العقبة الدكتور جمال عبيدات، وعدد من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين من مختلف محافظات الجنوب.


واشتمل اليوم العلمي على محاضرات توعوية تهدف لتسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر للسكري ومرحلة ما قبل السكري، والتوعية بطرق الوقاية من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني، إلى جانب تنظيم مسيرة توعوية جابت شوارع مدينة العقبة وإجراء فحوصات مجانية دعما للمجتمع المحلي.


وأكد الكباريتي أهمية هذه الفعاليات الرامية لخدمة المجتمع المحلي وتوعية المواطنين، ولاسيما مرضى السكري بكيفية الوقاية منه وعلاجه، مشيدا بجهود الجمعية في نشر الثقافة الطبية بين الناس وتقديم المساعدة لهم بأماكن إقامتهم في مختلف محافظات المملكة.


وقال رئيس اللجنة العلمية بالجمعية الدكتور موريس برهم إن مثل هذه النشاطات واللقاءات العلمية تزيد من درجة الوعي لمرضى السكري، مبينا أن أعداد المصابين بهذا المرض في الأردن في ازدياد لذا يتوجب المباشرة بالفحوصات المخبرية الدورية.


من جانبها، بينت رئيسة الجمعية الدكتورة نديمة شقم أن الجمعية تحرص على رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري في المجتمع وضرورة إجراء التشخيص المبكر ودعم المتضررين، لافتة إلى أهمية زيادة الوعي حول العلامات التحذيرية للإصابة به.


وأوضح نائب رئيس الجمعية الأردنية لاختصاصيي الغدد الصم والسكري الدكتور فارس حداد أن مرض السكري لا يزال من الأمراض الأكثر انتشارا بين الناس، الأمر الذي زاد من أهمية حملات التوعية بالمرض، وكيفية التعايش معه، والوقاية من الإصابة به، مؤكدا أن هذه الفعالية جاءت ضمن الاحتفالات العالمية باليوم العالمي للسكري وتكمن أهميتها بتدريب وتعليم الأطباء ومقدمي الرعاية الأولية لتقديم افضل واحدث المعالجات لمرضى السكري، واستخدام أحدث الأدوية والتقنيات الحديثة.

 

يذكر أن اليوم العالمي للسكري بدأ الاحتفال به عام 1991 من قبل الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية، وذلك استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن التهديد الصحي المتصاعد الذي يشكله المرض، وقد اصبح اليوم العالمي للسكري يوما رسميا عام 2006 ويتم الاحتفال به كل عام في 14 تشرين الثاني.

 




 

 


 

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