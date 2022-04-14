الأردنية للعلوم والثقافة تهنئ الملك بشفائه

الوكيل الاخباري - تتقدم أسرة الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة وأعضاء الهيئتين الادارية والعامة ممثلة برئيسها معالي المهندس سمير حباشنة من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأمين بأسمى آيات التهنئة والتبريك بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته



داعين الله العلي القدير أن يمتع جلالته وولي عهده والأسرة الهاشمية والشعب الأردني الوفي بموفور الصحة والعافية ويكلأهم جميعا برعايته وتوفيقه وحمايته .

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