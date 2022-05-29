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الأحد، 29-05-2022 01:11 م

الأردنية للمناطق الحرة تحدد معايير التخزين السليمة

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الوكيل الإخباري - حددت المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية للمستثمرين في مناطقها بالمملكة، معايير السلامة العامة ومتطلبات استخدام الأساليب الحديثة والمثالية في التخزين وذلك لتلافي أسباب وقوع حرائق بشكل خاص.

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وقال مدير عام المناطق الحرة الاردنية عبد الحميد الغرايبة إن التعميم الذي صدر أخيرا ينص على ضرورة عدم خرق التعليمات الخاصة بالسلامة العامة ومتطلباتها، خاصة ما يتعلق بالحرائق، مشيرا الى ان كوادر المجموعة ستقوم بجولات مكثفة وإجراء المقتضى القانوني وبما يخدم المصلحة العامة.


وبين الغرايبة ان التعميم يلزم المستثمر بعدم زيادة تخزين البضائع عن الطاقة التخزينية الممكنة في المستودع الواحد، وضرورة استخدام الأساليب المثالية في التخزين داخل المستودعات وفق الأساليب الحديثة التي تضمن عدم حدوث مثل تلك الحوادث.

 

واضاف، ان المستثمر ملزم وفق التعميم بتوفير متطلبات السلامة العامة خاصة المتعلقة بالتعامل مع الحريق، اضافة الى عدم التخزين العشوائي ومراعاة عدم خلط البضائع والمواد التي قد تساهم باندلاع حريق.

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