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الخميس، 25-08-2022 02:03 م

الأردنية للمناطق الحرة تشارك في المعرض العربي الأول لتعزيز التعاون المشترك

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الوكيل الإخباري - تشارك المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية في فعاليات أعمال المعرض العربي الأول والذي يعقد في عمان من 24- 27 آب الحالي تحت شعار "تعزيز التعاون العربي الاقتصادي المشترك".

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ويشارك في المعرض نحو أربعين شركة ومؤسسة من الأردن وفلسطين وسوريا ومصر والسودان، يمثلون العديد من القطاعات الاستثمارية، كالزراعة ومستلزماتها، المواد الغذائية، الأثاث والمفروشات، الملابس والأزياء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستلزمات الطبية، منتجات الحرف اليدوية، العقار والإسكان، السياحة، والسياحة العلاجية، الصناعات العربية، القطاع الصحي وقطاع النقل.


وأكد مدير ترويج الاستثمار والإعلام والاتصال امجد الوديان أن فرص الاستثمار في الأردن غنية ومتاحة، مشيرا الى أن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية في العديد من الأنشطة الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية مثل: الصناعات التصديرية، والرعاية الصحية، والأدوات والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، والسياحة والسياحة العلاجية، وتكنولوجيا المعلومات، كما توفر المجموعة فرصاً لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات.


وزار جناح المجموعة رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية سيف المدفع وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة واستمعوا والحضور الى شرح ملخص قدمه الوديان تطرق الى أنشطة المناطق الحرة والتنموية، وطبيعة الخدمات المقدمة والتسهيلات التنظيمية والإجرائية.


وأشار الوديان الى أن هذا المعرض الذي رعته وزارة الاستثمار يعد ترسيخاً لدور المملكة الأردنية الهاشمية الرائد في تعزيز العمل العربي التكاملي المشترك، وصولا إلى تحقيق غايات الشعوب العربية في تعاون اقتصادي استثماري ينهض بها عبر بوابة قطاع المعارض، لبلوغ أهداف الوحدة الاقتصادية العربية الشاملة.


جدير بالذكر أن هذا المعرض يُعد حدثًا اقتصاديا عربياً تشهده المملكة الاردنية الهاشمية لأول مرة، وهو معرض متعدد القطاعات، وملتقى لرجال الأعمال وهيئات تنمية التجارة وغرف التجارة والصناعة، ويشكل منصة للفعاليات الاقتصادية في الدول العربية لعرض منتجاتهم وخدماتهم والتشبيك بين القطاع الخاص في الدول العربية.

 




 

 


 

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