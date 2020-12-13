الأردنية والسفارة الإسبانية تبحثان التعاون الأكاديمي

الوكيل الاخباري -

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بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة مع سفيرة إسبانيا لدى المملكة آرانثاثو بانيون دابالوس سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي المشترك.واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور أحمد المجدوبة وعميد كلية اللغات الأجنبية الدكتور يوسف عوض ومديرة وحدة الشؤون الدولية الدكتورة هديل ياسين، رؤيتيهما من أجل تعزيز مجالات التعاون.وأكد القضاة استمرار التواصل والتنسيق بين الطرفين فيما يتعلق ببرنامج اللغة الإسبانية والزاوية الثقافية الإسبانية في كلية اللغات الأجنبية، لافتا الى أن هذا التعاون يندرج ضمن أهداف الجامعة الاستراتيجية لتطوير شراكات استراتيجية فاعلة محليا وعربيا ودوليا.من جهتها أبدت دابالوس رغبة بلادها في استمرار التعاون مع الجامعة الاردنية لما تتمتع به من سمعة متميزة بين نظيراتها على المستوى المحلي والإقليمي، وبما يخدم مصلحة الطرفين، متطلعة إلى استئناف الأنشطة اللامنهجية التي تقيمها السفارة بالتعاون مع الجامعة سنوياً.بدوره بين عوض، أن شعبة اللغة الإسبانية هي الأكبر في قسم اللغات الأوروبية في الكلية، مشيراً إلى أن عدد الطلبة الراغبين في دراسة اللغة الإسبانية في ازدياد سنوياً، فيما أشارت ياسين إلى إبرام اتفاقيات تعاون مع 10 جامعات إسبانية مؤخراً، بهدف تبادل طلبة وأعضاء هيئة التدريس ضمن برنامج "إيراسموس بلس" لعام 2020، مبديةً استعداد الوحدة للتعاون مع السفارة وتقديم الدعم الفني.