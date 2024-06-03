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الإثنين، 03-06-2024 10:19 ص

الأردنية وفودان الصينية تمضيان في وضع خارطة طريق لتعاون مثمر بينهما

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الوكيل الاخباري- بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات مع رئيس جامعة فودان الصينية الدكتور لي جين والوفد المرافق آفاق التعاون الأكاديمي المحتملة بين الطرفين في مختلف المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك.اضافة اعلان


وضم وفد الجامعة الصينية عميد معهد الابتكار والحاضنة في مجال الذكاء الاصطناعي الدكتور يوان تشي، وعميد معهد السياسة العامة الدكتور ييجيا جينغ، والعميد التنفيذي لمعهد الظواهر البشرية الدكتورة ماي تيان،  ونائب مدير الشراكات العالمية يافانغ شو.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور نواب الرئيس وعدد من العمداء ومدراء المراكز والوحدات الإدارية، التداول حول رؤية الطرفين للتعاون بينهما، بما يشمل فرص التعاون في مجالات البحوث العلمية والتطبيقية والتكنولوجيا المتقدمة، والبرامج الأكاديمية والمهنية المشتركة، وبرامج الريادة، والاختراعات، والتبادل الطلابي والأكاديمي، والإيفاد.

وأكّد عبيدات خلال اللقاء رغبة الجامعة ببناء تعاون حقيقي ومثمر مع جامعة فودان، خاصة في مجال التعاون البحثي بين المجموعات البحثية المتنوعة في الجامعة ومراكز البحث العلمي في جامعة فودان، وفي المجالات التقنية كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والعلوم الحاسوبية، ونقل التكنولوجيا، وتسويق الأفكار والاختراعات، وتدريس اللغة الصينية، لافتا إلى أن زيارته لجامعة فودان العام الماضي، خلال مشاركته في المنتدى العربي الصيني حول التنمية العالمية والحوكمة، أكدت وجود العديد من مجالات التعاون الممكنة بين الطرفين.

من جهته، شدّد لي جين على توجه جامعته نحو التدويل كما الجامعة الأردنية، وتوسعها في البرامج التي تدرس باللغة الإنجليزية لتصل لنحو 42 برنامجا، وزيادة أعداد الطلبة الدوليين لديهم، مشيرا إلى أن جامعته لديها 35 كلية و15 مركزا بحثيا و18 مستشفى تعليميا و3600 عضو هيئة تدريس من حملة الدكتوراه، إضافة إلى 700 براءة اختراع، مؤكدا أهمية التعاون مع الجامعة بالنسبة لهم نظرا لتميزها في العديد من المجالات.

 




 

 


 

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