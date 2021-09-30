الأردنية وواين ستيت الأمريكية تبحثان البحث والتدريب بالرعاية الصحية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، في مكتبه اليوم الخميس، مع وفد طبي من كُلْيَة الطب في جامعة واين ستيت الحكومية، ومؤسسة هنري فورد للرعاية الصحية، فرص التعاون في مجالات البحث والتدريب المتعلقة بالصحة العامة والرعاية الصحية.



وأشار عبيدات، في بيان، اليوم، إلى أن الجامعة تتطلع لاستجابة أفضل للمرحلة المقبلة، سيما في ظل وباء كورونا وتداعياته التي أدت إلى تغييرات كبيرة، الأمر الذي كشف الحاجة إلى تعزيز الاهتمام الأكاديمي والبحثي بالصحة العامة، والذي يمكن تحقيقه من خلال إنشاء برامج تعليمية تعنى بالسكان وكبار السن والتغير المناخي والصحة النفسية، مع ضرورة توطين هذه البرامج في كُلْيَة جديدة تضم أساتذة وخبراء من مختلف كليات الجامعة.

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