الأردنيون استهلكوا 3 مليون دجاجة في أول أيام رمضان

الوكيل الاخباري - قال رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف عبدالشكور جمجوم إن الطلب على الدجاج في أول 3 أيام من رمضان كان كبيرا جدا.



وأضاف اليوم الأربعاء، أنه تم بيع نحو 3 مليون دجاجة في أول أيام رمضان.

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وأوضح أن الطلب على الدجاج في رمضان الحالي، ارتفع في أيامه الأولى بنسبة تراوحت ما بين 30 – 40%، مشيراً أن الطلب على الدجاج عادة ما يكون كبيرا في بداية كل رمضان.



وتوّقع جمجوم انخفاض أسعار الدجاج الأيام المقبلة مع تراجع الطلب ، مبيناً أنه كلما كان العرض أعلى من الطلب فإن أسعار الدجاج ستنخفض.