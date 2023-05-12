الجمعة 12-05-2023
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الجمعة، 12-05-2023 10:28 ص

الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 991 مليون دينار عبر إي فواتيركم الشهر الماضي

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الوكيل الاخباري - ارتفع عدد مستخدمي تطبيق "إي فواتيركم" المعتمد من البنك المركزي الأردني، إلى 3.8 مليون مستخدم بنهاية شهر نيسان الماضي، مقارنة مع 3.7 مليون مستخدم في الشهر الذي سبقه، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.6%.

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ووفقا للبيانات، فإن 28 ألف مستخدم جديد في الشهر الماضي، بلغت نسبتهم 1% من إجمالي المستخدمين للتطبيق، فيما وصل عدد المفوترين 461 مفوترا، ضمن 1387 خدمة.


وعن قيمة الحركات، بلغت 991 مليون دينار أردني في نيسان مقارنة مع 959 مليون دينار في آذار الماضي، وبارتفاع بلغت نسبته 3.3%، فيما بلغ متوسط قيمة الحركات عبر إي فواتيركم 285 دينارا أردنيا.




 




 

 


 

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