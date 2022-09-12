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الإثنين، 12-09-2022 04:48 م

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يترقب الأردنيون بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عن عطلة رسمية، بداية شهر تشرين الأول القادم ، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ويصادف يوم السبت 8 تشرين اول القادم يوم عطلة رسمية في المملكة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .
 
ويصدر رئيس الوزراء بهذه المناسبة، بلاغا رسميا يقضي بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة وجميع المؤسسات أعمالها، في مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ويستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

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