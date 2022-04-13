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الأربعاء، 13-04-2022 09:22 م

الأردنيون على موعد مع عطلة لـ 9 أيام وهذا موعد العيد فلكياً

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إنه من المتوقع أن تكون غرة شهر شوال يوم الإثنين الموافق 2 مايو المقبل فلكيا.

 ومن المتوقع ان ينال الاردنيون عطلة طويلة تستمر لمدة 9 ايام متتالية نهاية الشهر الحالي ، حيث تبدأ اول ايام العطلة بتاريخ الجمعة 29/4 الذي يصادف يوم عطلة رسمية اسبوعياً .  

 ويليه يوم عطلة السبت بتاريخ 30/4 ، ويوم الاحد بتاريخ 1/5  " وقفة العيد " الذي يصادف عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال   .

ووفق القراءات الفلكية يصادف تاريخ 2/5 الاثنين اول ايام عيد الفطر ، 3/5 الثلاثاء ثاني ايام عيد الفطر ، 4/5 الاربعاء ثالث ايام عيد الفطر . 

فيما من المرجح ان تقرر الحكومة اقرار عطلة رسمية بتاريخ الخميس 5/5  ( عطلة لوقوعه بين يومي عطلة) ، وتستمر ايام العطل بتاريخ 6/5 الجمعة ، ويوم السبت 7/5 عطلة نهاية الاسبوع .

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