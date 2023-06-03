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السبت، 03-06-2023 11:19 م

الأردنيون في بريطانيا يحتفلون بزفاف ولي العهد

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الوكيل الاخباري - احتفل الأردنيون في المملكة المتحدة، اليوم السبت، في لندن، بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين.

وعبّر الأردنيون المنضوين تحت المنتدى الأردني في بريطانيا وكذلك ملتقى "الأردنيون في بريطانيا" خلال الاحتفال عن فرحتهم بزفاف سموه الميمون وكذلك بعيد استقلال المملكة الـ77 وعيد الجيش والثورة التربية الكبرى.

واشتمل الحفل على دبكات شعبية أردنية وأغان وأهازيج وطنية وجرى توزيع الحلوى على الحاضرين.

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