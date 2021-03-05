الأردنيون ما زالوا يتداولون ..حظر شامل السبت

الوكيل الإخباري - على ضوء ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا الملموس ، فقد اتخذت الحكومة قرارا يتمثّل بفرض الحظر الشامل يوم الجمعة ، وزيادة ساعات الحظر الجزئي الليلي ، تحسّبا من انتشار فيروس كورونا.
ونتيجة لذلك ، فقد تداول أردنيون ، قبل أيام ، بأن الحكومة تعتزم فرض حظر تجول شامل يوم السبت (غدا) ، إلا أن مصدر حكومي نفى لـ"الوكيل الإخباري" ذلك ، في وقت سابق .
واليوم ، يعاد ذات "السيناريو" ، حيث تم تداول أن هنالك نية للحكومة ، بفرض حظر شامل لأيام السبت ، ابتداء من الأسبوع القادم ، نتيجة لتزايد الإصابات والوفيات بالفيروس ، خلال الأيام القليلة الماضية .
الحكومة ، أعلنت في تصريحات صحافية أن أي قرار ، أو إجراء جديد ، سيكون بحسب تطورات الوضع الوبائي الراهن ، الأمر الذي يعني أن القرارات الصارمة يتم دراستها في حال تراجع الوضع الوبائي .
ولم يتم دراسة "الحظر الشامل يوم السبت" ، خلال اجتماعات متعاقبة للجهات المعنية ، إلا أن التشديد على الإجراءات الصحية الوقائية محور اهتمام تلك الاجتماعات .
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