الأردنيون : نتمنّى الصلاة في المساجد برمضان

الوكيل الإخباري - عبّر الأردنيون عن رغبتهم في قرار حكومي ، يسمح لهم بآداء صلوات المغرب والعشاء والفجر في المساجد .

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ولفت مواطنون ، خلال تعليقات انهالت على صفحة الإعلامي محمد الوكيل عبر "الفيسبوك" أنهم يرغبون بآداء الصلوات ، في المساجد ، من منطلق اشتياقهم لزيارة بيت الله ، وطلبا للأجر والثواب.

وأشاروا أنه من الأجدر أن يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن ، خاصة في شهر رمضان المبارك ، مع الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية ، حيث "الروحانيات" والطقوس الرمضانية ، التي افتقدها الأردنيون العام الماضي في شهر رمضان المبارك، إثر جائحة كورونا.

ومن المرتقب أن تعلن الحكومة قرارا بهذا الشأن ، خلال الأيام القليلة القادمة.

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