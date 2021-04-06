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الثلاثاء، 06-04-2021 03:30 م

قرار حكومي مرتقب

الأردنيون : نتمنّى الصلاة في المساجد برمضان

من
أرشيفية


الوكيل الإخباري - عبّر الأردنيون عن رغبتهم في قرار حكومي ، يسمح لهم بآداء صلوات المغرب والعشاء والفجر في المساجد .

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ولفت مواطنون ، خلال تعليقات انهالت على صفحة الإعلامي محمد الوكيل عبر "الفيسبوك" أنهم يرغبون بآداء الصلوات ، في المساجد ، من منطلق اشتياقهم لزيارة بيت الله ، وطلبا للأجر والثواب.

 

وأشاروا أنه من الأجدر أن يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن ، خاصة في شهر رمضان المبارك ، مع الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية ، حيث "الروحانيات" والطقوس الرمضانية ، التي افتقدها الأردنيون العام الماضي في شهر رمضان المبارك، إثر جائحة كورونا.

 

ومن المرتقب أن تعلن الحكومة قرارا بهذا الشأن ، خلال الأيام القليلة القادمة.

 

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