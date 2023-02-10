الأردنيون يؤدون اليوم صلاة الغائب على ضحايا زلزال سوريا وتركيا

الوكيل الإخباري - يؤدي الأردنيون، بعد صلاة الجمعة، في مختلف مساجد المملكة، صلاة الغائب على أرواح الضحايا والشهداء الذين قضوا نحبهم جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له مدن في الجمهوريتين العربية السورية والتركية، وخلّف أكثر من 20 ألف وفاة.

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ودعت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في بيان صحفي، مديري مديريات الأوقاف في الأردن بالتعميم على جميع الأئمة والخطباء بالمساجد لإقامة صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة على أرواح الضحايا والشهداء الذين قضوا نحبهم جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له مدن في الجمهوريتين العربية السورية والتركية، الذي أودى بحياة الآلاف من مواطني البلدين.



