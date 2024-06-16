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الأحد، 16-06-2024 08:32 ص

الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى - صور

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الوكيل الاخباري - أدى الأردنيون صباح الأحد، صلاة عيد الأضحى في مختلف المساجد والمصليات التي حددتها وزارة الأوقاف في جميع المحافظات.

وألقى الدكتور أحمد الحسنات بعد أداء الصلاة، خطبة العيد في ساحة المدينة الرياضية في عمان، أكد فيها أن عيد الأضحى المبارك هو عيد التضحية والفداء، عيد سنن الأنبياء الذي نتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى بمزيد من الأعمال والطاعات، ذاكرا فضائل العيد وبركاته التي تأتي بعد إتمام عبادة العشر الأواخر من ذي الحجة وأداء مناسك الحج.

وبين الحسنات فضل التسامح وتكريس فضائل التهنئة والتبريك بهذه المناسبة بين الناس، مذكرا بضرورة زيارة الأرحام وذي القربى والبعد عن الخلافات ونبذ البغضاء والمشاحنة وإلى عمل الخير والصالحات.

ودعا إلى تفقد الفقراء والمساكين تطبيقا لأوامر الله عز وجل بتوطيد أواصر المحبة والعفو، حاثا المؤمنين على المحافظة على ميثاق الإيمان والاستمرار بالالتزام بالعبادات.

ودعا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار الذي تتمتع به بفضل الله وحكمة قيادتنا الهاشمية وأجهزتنا الأمنية ووعي شعبنا المخلص، مثلما دعا الله أن يحفظ الله بلاد المسلمين والعرب من كل سوء ومكروه.

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