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الإثنين، 02-05-2022 09:01 ص

الأردنيون يؤدون صلاة عيد الفطر

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الوكيل الإخباري - أدى الأردنيون، صباح الاثنين، صلاة عيد الفطر في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بالإضافة للمصليات التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الساحات العامة تطبيقا وإحياء للسُنة النبوية.

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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أن صلاة عيد الفطر ستكون الساعة 6:45 في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بالإضافة للمصليات التي أعلنت عنها الوزارة في الساحات العامة تطبيقا وإحياء للسُنة النبوية.


وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، الخميس، أن مصلى العيد الرئيسي في المملكة سيكون في المدينة الرياضية في العاصمة عمّان – بوابة رقم (3).


وبيّنت، أن بالإمكان الاطلاع على أماكن المصليات العامة لصلاة العيد وأسماء الخطباء في مناطق المملكة كافة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.


 




 

 


 

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