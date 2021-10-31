الأردنيون يترقبون التسعيرة الجديدة للمحروقات مساء اليوم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - يترقب الأردنيون قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بشأن أسعار المحروقات للشهر القادم تشرين الثاني/ نوفمبر.

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وأكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد لـ " الوكيل الإخباري" أن اجتماع اللجنة لصدور قرار التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية سيكون بعد الساعة الخامسة مساءً.



وكان قد توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي أن تقوم الحكومة برفع أسعار جميع أنواع المشتقات النفطية لشهر تشرين الثاني / نوفمبر القادم.

