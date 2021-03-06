الأردنيون يترقبون حدثين بارزين

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون حدثين بارزين ، الأسبوع الحالي ، أحدهما يتمثّل بالتعديل الوزاري المرتقب على حكومة بشر الخصاونة ، حيث بات حديث الشارع الأردني ، خاصة بعد استقالة وزيري الداخلية والعدل ، بعد مخالفتهما لأوامر الدفاع .

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وقد بدأ الخصاونة بشأن التعديل المرتقب مشاوراته، حيث سيطال التغيير عدا عن الحقائب الوزارية ، الوزارات ، من حيث دمجها ، وفق مصادر مطلعة.

الحدث الثاني ، وصول دفعات جديدة وبكميات جيدة من مطعوم استرازينيكا ، وفق تصريحات صحافية سابقة، لعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي.

ولفت ، انه وبحسب الشركات الموردة فان المطاعيم الواردة ستكفي جميع المسجلين على المنصة المخصصة.



ووجه دعوة لجميع المواطنين والمقيمين للتسجيل على منصة التطعيم.

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