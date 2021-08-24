الأردنيون يترقبون قرارات حكومية سارة بعد طول انتظار

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون حدثا هاما بعد طول انتظار خلال الأيام القليلة القادمة ، والذي يتعلق بإعلان الحكومة لبدء تطبيق المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية كانت قد أعلنتها في وقت سابق على ضوء تقييم الوضع الوبائي نتيجة لجائحة كورونا .

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