الثلاثاء 24-08-2021
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الثلاثاء، 24-08-2021 07:37 م

الأردنيون يترقبون قرارات حكومية سارة بعد طول انتظار

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الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون حدثا هاما بعد طول انتظار خلال الأيام القليلة القادمة ، والذي يتعلق بإعلان الحكومة لبدء تطبيق المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية كانت قد أعلنتها في وقت سابق على ضوء تقييم الوضع الوبائي نتيجة لجائحة كورونا .

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وسيتم وفق الخطة ، إلغاء الحظر الليلي حيث ارتفاع وتيرة التطعيم لدى الأردنيين خلال الفترة الراهنة  .

كما سيسمح بإجراءات الانتخابات الخاصة بالنقابات والجمعيات والأندية ، عدا عن العمل بزيادة السعة المقعدية لوسائل النقل العام والتي ستصل إلى 100%.

وفي الأول من أيلول يبدأ الطلبة بالعودة إلى المدارس ، وتلقي التعليم الوجاهي ضمن الاشتراطات الصحية وفق البروتوكول الصحي ، لضمان صحة وسلامة الطلبة والعاملين في المدارس ، وفق ما أعلنه وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس. 


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