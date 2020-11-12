الأردنيون يترقبون نتائج الانتخابات الرسمية

الوكيل الإخباري - يترقّـــب الأردنيون ، إعلان الحكومة ، النتائج الرسمية للانتخابات النيابية لعام 2020 لمجلس النواب الـ(19).
ومن جهته بين الناطـق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب ، جهاد المومني ، أمس الأربعاء ، أن الهيئـة ستعقد مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس لإعلان النتائج الرسميّـة للانتخابات النيابية .
وقام "الوكيل الإخباري" بنشر النتائج الأولية "شبه النهائية" ، لأسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب .
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