الأردنيون يترقبون نتائج الانتخابات الرسمية

الوكيل الإخباري - يترقّـــب الأردنيون ، إعلان الحكومة ، النتائج الرسمية للانتخابات النيابية لعام 2020 لمجلس النواب الـ(19).

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ومن جهته بين الناطـق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب ، جهاد المومني ، أمس الأربعاء ، أن الهيئـة ستعقد مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس لإعلان النتائج الرسميّـة للانتخابات النيابية .

وقام "الوكيل الإخباري" بنشر النتائج الأولية "شبه النهائية" ، لأسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب .



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