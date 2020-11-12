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الخميس، 12-11-2020 08:13 ص

مؤتمر صحفي الساعة العاشرة صباحا

الأردنيون يترقبون نتائج الانتخابات الرسمية

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مواطنة خلال عملية الاقتراع


الوكيل الإخباري - يترقّـــب الأردنيون ، إعلان الحكومة ، النتائج الرسمية للانتخابات النيابية لعام 2020 لمجلس النواب الـ(19).

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ومن جهته بين الناطـق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب ، جهاد المومني ، أمس الأربعاء ، أن الهيئـة ستعقد مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس لإعلان النتائج الرسميّـة للانتخابات النيابية . 

 

 

وقام "الوكيل الإخباري" بنشر النتائج الأولية "شبه النهائية" ، لأسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب .


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