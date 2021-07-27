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الثلاثاء، 27-07-2021 08:09 ص

الأردنيون يترقبون نتائج التقرير النهائي لحادثة الجاردنز

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من أمام مستشفى الجاردنز


الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون نتائج التقرير النهائي ، لوفاتي مستشفى الجاردنز، حيث رجّح مدير المركز الوطني للطب الشرعي،  الدكتور حسن الهواري، أن التقرير النهائي لوفاتي الجاردنز ، سيصدر غدا الأربعاء. 

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وكان الهواري أشار في تصريح سابق لـ"الوكيل الإخباري" أن التقرير اعتمد على فحوصات الأنسجة للشخصين اللذين قضيا في حادثة الجاردنز ، بعد انقطاع في التيار الكهربائي داخل مستشفى الجاردنز .

 

وقد أثارت الحادثة ، والذي توفي فيها شخصان، قبل يومين استياء الأردنيين على وقع الاتهامات الشعبية بتقصير المسؤولين في المستشفى.

 

وقد بين وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق باسم الحكومة ، صخر دودين ، أن الحكومة تنتظر التحقيق في الحادثة ، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك .

 

 

 


 




 

 


 

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