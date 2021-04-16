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الجمعة، 16-04-2021 05:01 م

الأردنيون يتساءلون : متى ينتهي الحظر الشامل ؟

الحظر
توضيحية


الوكيل الإخباري - تساؤلات أردنية حول موعد انتهاء الحظر الشامل يوم الجمعة ، ما زالت تتصدّر المشهد المحلي، حيث بات القرار الحكومي يؤرّق الأردنيين.

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الحكومة تدرس حاليا الأمر ، من أجل معرفة إمكانية العدول عن القرار في ظلّ الوضع الوبائي الراهن ، بسبب كورونا ، والأمر يتعلّق بعدد الإصابات والوفيات بالفيروس ، على مدار الأسابيع القادمة.

 

الخلاص من الحظر الشامل يتطلّب تنفيذ أوامر الدفاع ، وعدم الاستهتار بارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي ، من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة المُتمثّلة بعودة الحياة التدريجية إلى المملكة ، وعودة الطقوس التي غابت عن الحياة .

 

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