الأردنيون يجيبون على سؤال 'لماذا أُنزل القاطع'؟

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تداول النشطاء عبر منصة تويتر، اليوم السبت، سؤالا استنكارياً " لماذا أُنزل القاطع " دعما لحملة " نزل القاطع" والتي تنطلق اليوم في الساعة 10 إلى 11 مساءً ، رفضا لاتفاقية غاز الاحتلال .
وأجاب النشطاء على السؤال بحسب رصد " الوكيل الإخباري" بعدة نقاط أهمها أن الحكومة هي طرف أساسي في اتفاقية الغاز ،وذلك لإمتلاكها لشركة الكهرباء بشكل كامل، مشيرين إلى أن قيمة الاتفاقية 10 مليارات دولار أمريكي عائدة للاحتلال وفق النشطاء.
وأضافوا " ليشهد التاريخ بأن الشعب الأردني قاوم هذا التطبيع المفروض عليه بمختلف السبل ".
June 5, 2021
June 5, 2021
June 5, 2021
June 5, 2021set an alarm so you don't forget! #غاز_العدو_احتلال #نزل_القاطع pic.twitter.com/Goq6T7zMA6— juwan 🇵🇸 (@ehhjuwan) June 5, 2021
لا تنسى تنزل القاطع اليوم من الـ١٠ للـ١١ #نزل_القاطع#نزل_القاطع_لترفع_كرامتك #التجديد pic.twitter.com/Md9L801Y42— التجديد - الجامعة الأردنية (@tajdeed_ju) June 5, 2021