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السبت، 15-05-2021 03:06 م

الأردنيون يحيون مرارة النكبة في عمان - صور

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جانب من الفعالية


الوكيل الإخباري - تصوير نادر أبو حية 

علت أصوات الأردنيين ، ظهر اليوم السبت من أمام مسجد الكالوتي في منطقة الرابية بالعاصمة عمان ، مندّدة بما يحدث على الأراضي الفلسطينية ، وذلك إحياءً للنكبة الفلسطينية التي مرت على مراراتها 73 عاما .

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وقد احتشد مئات من المواطنين ، هاتفين بعبارات النصرة للمسجد الأقصى ، والفخر والاعتزاز بالمقاومة ، والدعاء لله عزوّجل ان يُثبّت الفلسطينيين في مقاومة العدو .

 

وقد تواجدت عدسة "الوكيل الإخباري" في الموقع ، والتي وجدت أن الحضور لم يقتصر  على منطقة بعينها ، بل من مختلف مناطق العاصمة عمان ، ومن مختلف الأعمار ، كرسالة واضحة على الوقفة الأردنية مع الشعب المكافح والمناضل .

 







 




 

 


 

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