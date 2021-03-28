الأردنيون يطالبون بإعادة دعم الخبز وتأجيل الأقساط لأشهر

الوكيل الإخباري - تفاعل عدد من المواطنين على ضوء تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين بشأن الإجراءات التخفيفية التي ستعلن عنها الحكومة الأسبوع الحالي.

اضافة اعلان



وأشار المواطنون خلال تعليقاتهم وفق رصد "الوكيل الإخباري " أنهم بانتظار الحزمة الاقتصادية التي ستخفف الأعباء المالية التي يعانون منها نتيجة تداعيات جائحة كورونا.



وطالبوا بإعادة دعم الخبز وتأجيل الأقساط لأشهر إضافية وفتح المعابر البرية وتأمين فرص عمل للعاطلين .



وكان قد أعلن دودين، أن هنالك خططا حكومية مهمة في كيفية التعامل مع الموضوع الاقتصادي حيث ستطلق الحكومة الأسبوع الجاري حزمة ستصل إلى جيوب المواطنين بشكل مباشر ستساعد على التعافي من الأضرار الاقتصادية.























