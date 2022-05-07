السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

عادات سفر سيئة عليكِ تجنبها للاستمتاع برحلتك

العراق : مصرع عائلة مكونة من طفلين ووالدتهما نتيجة حريق

وفاة و 8 اصابات بحادث سير على طريق اربد عجلون

إصابتان بحادث سير في عمان

استمرار الاختبارات الجماعية في بكين حول كوفيد وفرض قيود بوسائل النقل العام

الإفتاء توضح حول حكم بيع الأضاحي الموصوفة

الأردنيون ينتظمون في أعمالهم الأحد بعد عطلة هي الأطول بتاريخ المملكة

نحو 16 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

هام من التربية بشأن نظام التناوب في المدارس

ارتفاع على الحرارة الأحد وتحذيرات من الغبار

السبت، 07-05-2022 03:42 م

الأردنيون ينتظمون في أعمالهم الأحد بعد عطلة هي الأطول بتاريخ المملكة

ازمة سير (11)


الوكيل الإخباري - يستعد الأردنيون صباح غد الأحد للانتظام في أعمالهم وعودة الدوام في المدارس والجامعات بعد عطلة هي الأطول في تاريخ المملكة استمرت نحو 9 أيام متتالية.

اضافة اعلان

 

وتنتهي العطلة التي بدأت يوم الجمعة الموافق 29 نيسان الماضي مساء اليوم السبت الموافق 7 أيار الجاري.

 

وشملت العطلة الطويلة عطل نهاية الأسبوع وعيد العمال العالمي وعيد الفطر السعيد.

 

وكان الأردنيون قضوا العطلة في التنزه وزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، وخاصة المناطق الشمالية من المملكة والمثلث الذهبي الذي يضم كل من العقبة ووادي رم والبترا.

 

وشهدت المواقع الأثرية والسياحية حركة نشطة طوال فترة العطلة في ظل أجواء ملائمة للتنزه ووضع وبائي مستقر بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الوقائية التي كانت سائدة في العامين الماضيين للتعامل مع جائحة كورونا.

 

وستعود ساعات الدوام للموظفين والطلاب إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان المبارك من الساعة 8 صباحا وحتى الثالثة عصرا.

 

وأعلنت إدارة السير اليوم السبت عن جاهزيتها للتعامل مع الحركة المرورية النشطة المتوقعة مع انتهاء عطلة العيد واستئناف دوام الموظفين والطلاب يوم غد الأحد.


وقالت إدارة السير إنها وضعت خطة مرورية شاملة على كافة مداخل العاصمة عمان، حيث سيتم تفقد الطرق والأنفاق والجسور من أي عوائق بالإضافة لتفقد عمل الإشارات الضوئية تجنبا لوقوع أعطال قد تعيق الحركة المرورية.

ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي عوائق قد تقع داخل الأنفاق وعلى الطرق الحيوية على رقم الطوارئ الموحد 911 لتجنب الإعاقات المرورية من خلال التعامل الفوري معها من قبل كوادرها.

ونوهت إلى أهمية الالتزام بالقواعد المرورية والتقيد بالسرعات المقررة على الطرق حفاظا على السلامة العامة.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
73f17da9-imgid518033

مجلس محافظة الزرقاء: الإدارة المحلية غير جاهزة للتعامل معنا

52022716217455272993

وفاة أكبر أستاذ بالشطرنج معمر في العالم

WhatsApp Image 2022-05-07 at 4.17.41 PM

كشف سبب انهيار منزل في السلط

moutons-archives

الإفتاء توضح حول حكم بيع الأضاحي الموصوفة

520226151713564263501

هام من التربية بشأن نظام التناوب في المدارس

1651922117697

3 إصابات إثر انهيار منزل في السلط

أخبار متعلقة
4202228111228429768963

البلبيسي: تعطيل مراكز التطعيم أول وثاني أيام عيد الفطر

حجاج-كلمة-الاردن

20 ألف أردني يتنافسون على 3662 مقعداً للحج

881c436d-8aba-4ea9-8142-d975964c27fa

مصدر يوضح حول صرف رواتب نيسان الحالي قبل موعدها

وزارة الصحة

مراكز فحص كورونا يوم الجمعة - أسماء

0L5A1604 - Copy

لا وفيات بكورونا خلال الـ 48 ساعة الماضية في الأردن

FwU0Vkfpjs6DQk1jLp6XTU29A7FqqYTuQogXSvYn

مفاوضات لشمول المتقاعدين بسلف لشراء احتياجات العيد