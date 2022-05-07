الأردنيون ينتظمون في أعمالهم الأحد بعد عطلة هي الأطول بتاريخ المملكة

الوكيل الإخباري - يستعد الأردنيون صباح غد الأحد للانتظام في أعمالهم وعودة الدوام في المدارس والجامعات بعد عطلة هي الأطول في تاريخ المملكة استمرت نحو 9 أيام متتالية.

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وتنتهي العطلة التي بدأت يوم الجمعة الموافق 29 نيسان الماضي مساء اليوم السبت الموافق 7 أيار الجاري.

وشملت العطلة الطويلة عطل نهاية الأسبوع وعيد العمال العالمي وعيد الفطر السعيد.

وكان الأردنيون قضوا العطلة في التنزه وزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، وخاصة المناطق الشمالية من المملكة والمثلث الذهبي الذي يضم كل من العقبة ووادي رم والبترا.

وشهدت المواقع الأثرية والسياحية حركة نشطة طوال فترة العطلة في ظل أجواء ملائمة للتنزه ووضع وبائي مستقر بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الوقائية التي كانت سائدة في العامين الماضيين للتعامل مع جائحة كورونا.

وستعود ساعات الدوام للموظفين والطلاب إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان المبارك من الساعة 8 صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وأعلنت إدارة السير اليوم السبت عن جاهزيتها للتعامل مع الحركة المرورية النشطة المتوقعة مع انتهاء عطلة العيد واستئناف دوام الموظفين والطلاب يوم غد الأحد.



وقالت إدارة السير إنها وضعت خطة مرورية شاملة على كافة مداخل العاصمة عمان، حيث سيتم تفقد الطرق والأنفاق والجسور من أي عوائق بالإضافة لتفقد عمل الإشارات الضوئية تجنبا لوقوع أعطال قد تعيق الحركة المرورية.



ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي عوائق قد تقع داخل الأنفاق وعلى الطرق الحيوية على رقم الطوارئ الموحد 911 لتجنب الإعاقات المرورية من خلال التعامل الفوري معها من قبل كوادرها.



ونوهت إلى أهمية الالتزام بالقواعد المرورية والتقيد بالسرعات المقررة على الطرق حفاظا على السلامة العامة.