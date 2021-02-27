الأردنيون ينقسمون حول الحظر الشامل الجمعة

الوكيل الإخباري - ما زال قرار الحظر الشامل يوم الجمعة يُلقي بظلاله على الأردنيين ، نتيجة لتبعاته الاقتصادية ، والاجتماعية ، وفق رصد "الوكيل الإخباري" لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

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القرار الحكومي ، جاء نتيجة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ، خلال الفترة الماضية ، ما يُشكّل تحديا واضحا للجهات الحكومية المختلفة ، وعلى رأسها وزارة الصحة ، التي أضحت تقوم بمهام "صعبة" من أجل حماية المواطنين ، والحدّ من انتشار الفيروس بأقل الخسائر.

الأردنيون ، انقسموا ما بين "مع" قرار الحظر الشامل ، نتيجة لتراجع الوضع الوبائي الراهن ، وتحسّبا من ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الوباء، وبين "ضد" حيث وجد كثيرون أن القرار " لن يؤثر على الوضع الوبائي" ، نتيجة لوجود تجمعات مخالفة لأوامر الدفاع ، خاصة يوم الخميس ، الذي يشهد تهافتا على الشراء ، ما يؤدي إلى الازدحامات ، خاصة في المحال التجارية والمخابز ، ما يعني أن هنالك " تناقضا" بين الإجراء الحكومي ، وما تشهده المملكة من اكتظاظ قبل يوم من دخول قرار الحظر الشامل حيز التنفيذ .

ويبقى لانحسار الوباء كلمته ، وهذا يتطلّب إجراءً وقائيا من المواطنين من خلال الالتزام بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي.

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