الأردنيون يودعون التوقيت الصيفي

الوكيل الإخباري - يبدأ العدّ التنازلي ، للعمل بالتوقيت الشتوي في المملكة، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل الموافق 30 تشرين الأول 2020 .





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وسيتم تاخير عقارب الساعة 60 دقيقة عند الساعة الواحدة من صباح الجمعة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ عام 2013، الذي ينصّ على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول من كلّ عام.

ويودّع الأردنيون التوقيت الصيفي ، والذي ينتهي العمل به بعد (4) أيام ، حيث أصدرت رئاسة الوزراء قرارا بهذا الشأن .





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