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الخميس، 22-09-2022 10:47 م

الأردني أبو درويش مديرًا لإدارة العلوم والبحث العلمي في الـ (الألكسو)

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الوكيل الإخباري - قررّت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) تعيين الأستاذ الدكتور محمد سند أبودرويش مديراً لإدارة العلوم والبحث العلمي "مديرا أول" في المنظمة ومقرها تونس.

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وجاء هذا التعيين، بعد منافسة بين عدد من المترشحين الذين قامت بترشيحهم اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في الدول العربية الأعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).


وشغل أبودرويش عددًا من المواقع الأكاديمية المتقدمة، منها رئيسًا لجامعة العقبة للتكنولوجيا وعميدًا في جامعة البلقاء التطبيقية وأستاذًا زائرًا في عدد من الجامعات الأميركية والألمانية والسويسرية وله سيرة علمية وبحثية متميزة على المستويين العالمي والعربي.


والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، هي إحدى المنظمات التي تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتم تأسيسها بموجب المادة الثالثة من ميثاق الوحدة الثقافية العربية منذ عام 1970.

 




 

 


 

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